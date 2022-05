Escalade à l’Île aux Pies Bains-sur-Oust Bains-sur-Oust Catégories d’évènement: Bains-sur-Oust

Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine À flanc de falaise, faites preuve d’équilibre et repoussez vos limites, accompagnés d’un encadrant diplômé : une vue imprenable vous attend en haut du rocher ! Au cœur de l’Ile aux Pies, grand site naturel de la basse vallée de l’Oust, c’est un ressourcement assuré au grand air.

À partir de 8 ans.

RDV au bungalow plein air, parking du camping de l’Ile-aux-Pies – Bains-sur-Oust.

Sur réservation. – Matériel fourni.

– Prévoir tenue et chaussures de sport.

