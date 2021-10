Paris Gymnase Reuilly île de France, Paris Escalade à la pause déj Gymnase Reuilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Du 1 octobre 2021 au 30 juin 2022 : mardi de 12h à 13h30

mardi de 12h à 13h30

Profitez de votre pause déjeuner pour faire du sport avec vos amis ou vos collègues ! Nous vous proposons des cours d’escalade sur le mur d’escalade du gymnase de Reuilly, les mardis entre 12h et 13h30. Et pour plus de souplesse, vous pouvez payer au cours ou souscrire pour l’année. Un cours d’essai gratuit est possible ! Venez tester ! INSCRIPTIONS Pour vous inscrire à la séance ou à l’année, HORAIRES Mardi : 12h-13h30 au Gymnase Reuilly Événements -> Événement sportif Gymnase Reuilly 11 rue Hénard Paris 75012

8 : Montgallet (286m) 6 : Dugommier (310m)

Contact :La Camillienne 0143075561 lacamillienne12@gmail.com https://lacamillienne.fr https://www.facebook.com/lacamilienne 0143075561 lacamillienne12@gmail.com Événements -> Événement sportif Étudiants;Sport

Gymnase Reuilly Adresse 11 rue Hénard Ville Paris