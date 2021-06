Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme, Indre Escalade à la base de plein air d’Eguzon Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme

Indre

Escalade à la base de plein air d’Eguzon Éguzon-Chantôme, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Éguzon-Chantôme. Escalade à la base de plein air d’Eguzon 2021-07-16 14:00:00 – 2021-07-16 16:00:00

Éguzon-Chantôme Indre En plein air , avec matériel individuel et permettant la distanciation nécessaire, cette activité fera le bonheur de toute la famille. Sur réservation uniquement. Rdv le 16 juillet à 13h45. Venez découvrir les joies de l’escalade à la base de plein air d’Eguzon, sensations fortes assurés. Venez découvrir les joies de l’escalade à la base de plein air d’Eguzon, sensations fortes assurés. En plein air , avec matériel individuel et permettant la distanciation nécessaire, cette activité fera le bonheur de toute la famille. Sur réservation uniquement. Rdv le 16 juillet à 13h45. ©bpa

Détails Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme, Indre Étiquettes évènement : Autres Lieu Éguzon-Chantôme Adresse Ville Éguzon-Chantôme lieuville 46.43158#1.60977