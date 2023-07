Escala en Fête ESCALA Escala, 29 juillet 2023, Escala.

Escala,Hautes-Pyrénées

Samedi 29 Juillet :

– A partir de 20h : Animation de Variété Internationale à la Guitare avec Dylan Chante Animation

– Repas Moules Frites – 20€ (Entrée, plat, dessert, vin et café compris). Sur réservation au 06 37 57 77 75

– Bal avec DISCO DIVA

Dimanche 30 Juillet :

– 16h : Spectacle de Flamenco par l’Association EL DUENDE Y LOS BALDES

– 18h : Soirée dansante

Buvette et restauration.

2023-07-29 fin : 2023-07-30 . .

ESCALA à la salle des Fêtes

Escala 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie



Saturday July 29:

– From 8pm: International Guitar Variety with Dylan Chante Animation

– Moules Frites meal – 20? (starter, main course, dessert, wine and coffee included). Reservations required on 06 37 57 77 75

– Ball with DISCO DIVA

Sunday July 30th :

– 4pm: Flamenco show by the EL DUENDE Y LOS BALDES Association

– 6pm: Dance evening

Refreshments and catering

Sábado 29 de julio:

– A partir de las 20:00 h: Varieté Internacional de Guitarra con Dylan Chante Animación

– Mejillones con patatas fritas – 20? (entrante, plato principal, postre, vino y café incluidos). Reserva obligatoria en el 06 37 57 77 75

– Baile con DISCO DIVA

Domingo 30 de julio :

– 16:00 h: Espectáculo flamenco a cargo de la Asociación EL DUENDE Y LOS BALDES

– 18h: Fiesta baile

Refrescos y catering

Samstag, 29. Juli :

– Ab 20 Uhr: Internationale Gitarrenmusik mit Dylan Chante Animation

– Essen mit Muscheln und Pommes frites – 20? (Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Wein und Kaffee inbegriffen). Reservierung unter 06 37 57 77 75

– Tanz mit DISCO DIVA

Sonntag, 30. Juli:

– 16 Uhr: Flamenco-Show des Vereins EL DUENDE Y LOS BALDES

– 18 Uhr: Tanzabend

Getränke und Essen

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65