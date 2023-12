CONCOURS DE BELOTE ESBAREICH Esbareich, 17 décembre 2023 14:00, Esbareich.

Esbareich,Hautes-Pyrénées

Concours de Belote : 12€ par équipe

De nombreux lots à gagner pour tous les participants.

+ Gouter de Noël

Crêpes, vin chaud, Café, chocolat (tarifs sur place)

Venez Nombreux !! Pensez à réserver !.

2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 . .

ESBAREICH Salle des fêtes

Esbareich 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Belote competition: 12? per team

Lots of prizes to be won by all participants.

+ Christmas snack

Pancakes, mulled wine, coffee, chocolate (prices on site)

Come one, come all! Don’t forget to book!

Concurso de belote: 12? por equipo

Muchos premios para todos los participantes.

+ Fiesta de Navidad

Tortitas, vino caliente, café, chocolate (precios in situ)

Venid todos ¡No olvides reservar!

Belote-Wettbewerb: 12? pro Team

Für alle Teilnehmer gibt es viele Preise zu gewinnen.

+ Gouter de Noël (Weihnachtsgouter)

Crêpes, Glühwein, Kaffee, Schokolade (Preise vor Ort)

Kommen Sie zahlreich !!! Denken Sie an eine Reservierung!

