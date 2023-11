Crèche animée d’Esbareich ESBAREICH Esbareich, 1 décembre 2023, Esbareich.

Esbareich,Hautes-Pyrénées

Venez découvrir la nouvelle crèche animée d’Esbareich,

Tout le mois de Décembre de 15h00 à 18h00.

Du Vendredi 22 décembre jusqu’au Dimanche 7 Janvier 2024 de 10h00 à 20h00.

2023-12-01 10:00:00 fin : 2024-01-07 20:00:00. .

ESBAREICH

Esbareich 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and discover Esbareich’s new animated crib,

All December from 3:00 pm to 6:00 pm.

From Friday, December 22 to Sunday, January 7, 2024 from 10:00 to 20:00

Venga a descubrir la nueva cuna animada de Esbareich,

Todo el mes de diciembre de 15.00 a 18.00 h.

Del viernes 22 de diciembre al domingo 7 de enero de 2024 de 10.00 a 20.00 h

Entdecken Sie die neue animierte Krippe in Esbareich,

Den ganzen Monat Dezember von 15.00 bis 18.00 Uhr.

Von Freitag, dem 22. Dezember, bis Sonntag, dem 7. Januar 2024, von 10.00 bis 20.00 Uhr

Mise à jour le 2023-11-09 par OT de Neste-Barousse|CDT65