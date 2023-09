Marche – Esbareich en rose ESBAREICH Esbareich, 21 octobre 2023, Esbareich.

Esbareich,Hautes-Pyrénées

Participez à Esbareich en Rose :

Marche de 7kms – 130m de dénivelé.

Apéritif offert en fin de marche.

Participation de 10euros par personne (gratuit pour les moins de 12ans).

Pré-inscription par téléphone ou le jour même à partir de 8h00.

Fonds récoltés au profit de la ligue contre le cancer du sein..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 . .

ESBAREICH place du village

Esbareich 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Take part in Esbareich en Rose:

7kms walk – 130m ascent.

Aperitif offered at the end of the walk.

Participation of 10euros per person (free for children under 12).

Pre-registration by phone or on the day from 8:00 am.

Funds raised for the Breast Cancer League.

Participe en Esbareich en Rose:

7 km a pie – 130 m de desnivel.

Aperitivo ofrecido al final de la caminata.

Participación de 10 euros por persona (gratuita para menores de 12 años).

Preinscripción por teléfono o el mismo día a partir de las 8.00 h.

Fondos recaudados para la Liga contra el Cáncer de Mama.

Nehmen Sie an Esbareich en Rose teil:

Wanderung von 7 km – 130 m Höhenunterschied.

Am Ende der Wanderung wird ein Aperitif angeboten.

Teilnahmegebühr: 10 Euro pro Person (für Kinder unter 12 Jahren kostenlos).

Voranmeldung per Telefon oder am selben Tag ab 8 Uhr.

Die gesammelten Gelder kommen der Liga gegen Brustkrebs zugute.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT de Neste-Barousse|CDT65