-19h, karaoké, tapas, 10€. samedi 5 août :

– 14h, pétanque en doublette, concours en 4 parties, inscriptions 10€ à 13h30 + animation sumo.

-19h, repas 25€ ( – 12 ans, 15€), ( apéritif, salade gersoise, veau à la broche & accompagnement, fromage café gourmand, pain, vin).

– 23h, bal disco avec podium Micka Gnack-Gnack dimanche 6 août :

– 12h, apéritif de M. le Maire.

-14h, aubades,

-19h ouverture buvette Château gonflable gratuit tout le week-end

Réservation avant le 29 juillet.

friday august 4 :

-7pm, karaoke, tapas, 10? saturday August 5 :

– 2pm, pétanque doubles, 4-part competition, registration 10? at 1:30pm + sumo entertainment.

-7pm, meal 25? (- 12 years, 15?), (aperitif, Gers salad, spit-roasted veal & accompaniments, cheese, café gourmand, bread, wine).

– 11pm, disco ball with Micka Gnack-Gnack podium sunday august 6 :

– 12pm, Mayor’s aperitif.

-2pm, aubades,

-7pm, refreshment stand opens Free bouncy castle all weekend

Book before July 29 viernes 4 de agosto :

-19h, karaoke, tapas, 10? sábado 5 de agosto :

– 14.00 h, petanca dobles, competición a 4 bandas, inscripción 10? a las 13.30 h + animaciones de sumo.

-19:00 h, comida de 25 euros (menores de 12 años, 15 euros), (aperitivo, ensalada de Gers, ternera asada y acompañamientos, queso, café gourmand, pan, vino).

– 23 h, baile disco con podio Micka Gnack-Gnack domingo 6 de agosto :

– 12h, aperitivo ofrecido por el alcalde.

-14 h, aubades,

-19.00 h, apertura del quiosco Castillo hinchable gratuito todo el fin de semana

Reserva antes del 29 de julio freitag, den 4. August :

-19 Uhr, Karaoke, Tapas, 10? samstag, 5. August:

– 14 Uhr, Boulespiel im Doppelpack, 4-teiliger Wettbewerb, Einschreibungen 10? um 13:30 Uhr + Sumo-Ringkampf.

-19 Uhr, Essen 25 ? (unter 12 Jahren 15 ?), (Aperitif, Salat Gersoise, Kalbfleisch am Spieß mit Beilage, Käse, Café Gourmand, Brot, Wein).

– 23 Uhr, Disco-Ball mit Micka Gnack-Gnack sonntag, 6. August :

– 12 Uhr, Aperitif des Bürgermeisters.

-14 Uhr, Aubades,

-19 Uhr Eröffnung der Buvette Kostenlose Hüpfburg das ganze Wochenende über

