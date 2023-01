Showroom artisanat de l’ESAT PAUL-LEBRETON à Orléans, venez découvrir nos ateliers de cannage, tapisserie d’ameublement et ébénisterie d’art ESAT PAUL-LEBRETON, Showroom Artisanat Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Showroom artisanat de l'ESAT PAUL-LEBRETON à Orléans, venez découvrir nos ateliers de cannage, tapisserie d'ameublement et ébénisterie d'art

27 – 31 mars

ESAT PAUL-LEBRETON, Showroom Artisanat

Venez découvrir des savoir-faire d'exception en cannage, tapisserie et ébénisterie d'art

ESAT PAUL-LEBRETON, Showroom Artisanat
4 rue Auguste Rodin 45100 Orléans

Le Showroom de l'ESAT Paul-Lebreton ouvre les portes de ses ateliers artisanat, venez à la découverte de savoir-faire d'exception

A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art, nous ouvrons les portes de notre atelier artisanat afin de vous faire découvrir les talents et les savoir-faire de nos équipes.

Une belle occasion pour rencontrer et échanger avec nos artisans et nos équipes de travailleurs en situation de handicap spécialisés en cannage, tapisserie d’ameublement et ébénisterie d’art.

Tout au long de la journée, nous proposerons des sessions de démonstrations de techniques spécifiques.

Nous disposons d’un des plus grands ateliers de restauration de mobilier et de sièges en France. Nos activités de tapisserie d’ameublement, ébénisterie et cannage fonctionnent en synergie sur le même site, un atout majeur pour répondre aux besoins de nos clients.

Nos réalisations : Tapisserie d’ameublement

Cannage traditionnel

Ebénisterie d’art

Réfection totale de sièges, divans…

Réparation de meubles d’art, allant de la marqueterie, à la fabrication d’éléments manquants ou cassés Pour plus d’information sur notre établissement, nous vous invitons à consulter notre site internet de l’ESAT Paul-Lebreton APHL Au plaisir de vous rencontrer,

ESAT PAUL-LEBRETON

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:00:00+02:00

2023-03-31T16:30:00+02:00 ESAT PAUL-LEBRETON

