VENTE DE PLANTES D’AUTOMNE DU DOMAINE DES EAUX BLEUES ESAT Les Ateliers du Haut des Vannes Liverdun, 11 octobre 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

Les plantes d’Automne : bulbes*, vivaces, pensées, bruyères, chrysanthèmes et arbustes seront en vente dans nos serres au Domaine des Eaux Bleues à Liverdun.

Dans une démarche de réduction de déchets, merci de venir avec vos cagettes ou contenants pour emporter vos achats. Des contenants payants seront à disposition en caisse.

N’hésitez pas à nous appeler pour la taille de vos arbres fruitiers, arbustes ou la plantation d’arbustes et plantes vivaces. Vous pouvez aussi trouver des conseils sur place pour vos plantations d’arbustes et acheter sur commande.

Notre équipe se tient à votre disposition pour fleurir, entretenir et nettoyer les pierres tombales.

* Bulbes : jacinthes, tulipes et jonquilles.. Tout public

Vendredi 2023-10-11 10:00:00 fin : 2023-10-28 12:00:00. 0 EUR.

ESAT Les Ateliers du Haut des Vannes Route de Villey-Saint-Etienne

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Autumn plants: bulbs*, perennials, pansies, heathers, chrysanthemums and shrubs will be on sale in our greenhouses at the Domaine des Eaux Bleues in Liverdun.

To reduce waste, please bring your own crates or containers to take away your purchases. Paying containers will be available at the checkout.

Don’t hesitate to call us for advice on pruning fruit trees and shrubs, or planting shrubs and perennials. You can also get advice on shrub planting on site, and buy to order.

Our team is at your disposal for flowering, maintaining and cleaning headstones.

* Bulbs: hyacinths, tulips and daffodils.

Plantas de otoño: bulbos*, plantas vivaces, pensamientos, brezos, crisantemos y arbustos estarán a la venta en nuestros invernaderos del Domaine des Eaux Bleues de Liverdun.

Para reducir los residuos, le rogamos que traiga sus propias cajas o contenedores para llevarse sus compras. En la caja habrá contenedores de pago.

No dude en llamarnos para que le asesoremos sobre la poda de sus árboles frutales, arbustos o plantación de arbustos y plantas vivaces. También puede recibir asesoramiento in situ sobre la plantación de arbustos y la compra por encargo.

Nuestro equipo está a su disposición para el suministro de flores y el mantenimiento y limpieza de lápidas.

* Bulbos: jacintos, tulipanes y narcisos.

Herbstpflanzen: Blumenzwiebeln*, Stauden, Stiefmütterchen, Heidekraut, Chrysanthemen und Sträucher werden in unseren Gewächshäusern in der Domaine des Eaux Bleues in Liverdun zum Verkauf angeboten.

Im Sinne der Abfallvermeidung bringen Sie bitte Ihre Steigen oder Behälter mit, um Ihre Einkäufe mitzunehmen. An der Kasse stehen kostenpflichtige Behälter zur Verfügung.

Zögern Sie nicht, uns anzurufen, wenn Sie Ihre Obstbäume oder Sträucher beschneiden oder Sträucher und Stauden pflanzen möchten. Sie können sich auch vor Ort beraten lassen, wenn Sie Sträucher pflanzen oder auf Bestellung kaufen möchten.

Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Blumen zu pflanzen, Grabsteine zu pflegen und zu reinigen.

* Blumenzwiebeln: Hyazinthen, Tulpen und Osterglocken.

