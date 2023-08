L’histoire du château du Raz ESAT HOVIA Arzon Arzon, 16 septembre 2023, Arzon.

Autrefois appelé » Château du Raz « , ce bâtiment chargé d’Histoire est au cœur d’un parc arboré de 5 hectares, à l’extrémité de la Presqu’île de Rhuys, à Tumiac.

Ce lieu de villégiature de plusieurs artistes, dont Ulysse Besnard, artiste et céramiste de grande notoriété, et certains membres de la famille Bonheur, ont séjourné et travaillé dans l’atelier du château entre 1884 et 1911.

1911 date de la donation du château à l’Oeuvre de l’Abbé Violet.

Venez y découvrir une partie de l’histoire de la Presqu’île !

L'histoire du château du Raz, autour d'une famille d'artistes Rosa Bonheur, Ulysse Besnard.

Aujourd’hui un Etablissement médico-social de l’association HOVIA (anciennement le Moulin Vert). Parking gratuite sur le site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

ESAT HOVIA Arzon