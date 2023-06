VIBRATIONS – résidence artistique pour une création participative ESAT Hélène Rivet Lyon, 5 juillet 2023, Lyon.

VIBRATIONS – résidence artistique pour une création participative 5 – 12 juillet ESAT Hélène Rivet Les ateliers sont réservés aux travailleurs en situation de handicap de la structure.

Vibrations, la dernière création du collectif Les élans du vide, est une performance vocale a capella qui emmène le public dans un voyage sensible et sonore.

Nous nous installerons pendant 2 semaines au sein de l’ALGED – ESAT Hélène Rivet à Lyon 9e pour partager notre démarche artistique avec les travailleurs en situation de handicap de la structure, et élaborer une version participative de cette performance que nous pourrons ensuite partager avec d’autres publics.

ESAT Hélène Rivet 83 rue Gorge de Loup – 69009 LYON Lyon 69009 Gorge de Loup Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

