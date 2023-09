Lecture musicale De la terre rouge au bayou Esat Chateau Rouge Saint-Martin-de-Seignanx, 2 décembre 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

Deux représentations (45 min): 9h30 et 11h pour les enfants de 1 à 5 ans.

Les Tontons voyageurs vous propose une lecture musicale et vous invitent à prendre le large. Avec une volonté de simplicité dans l’approche, ces lectures musicales invitent à un voyage collectif loin de la course effrénée du quotidien. Elles sont l’engagement d’un moment suspendu. Comme les histoires d’un oncle qui, par ses histoires uniques, nous embarque avec lui. Comme les chants sans frontière d’un griot de passage. Ces voyages sont autant d’invitation à rencontrer l’autre et découvrir nos différences pour mieux se ressembler. Rire, chanter, vibrer… pour se sentir vivant. Sans artifice, avec des instruments traditionnels d’ici ou d’ailleurs et quelques livres sous le bras, on partage avec les Tontons Voyageurs les joies de la lecture et de la musique. Il n’en faut pas plus pour commencer à voyager….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Esat Chateau Rouge Zone de Souspesse

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Two performances (45 min): 9:30 am and 11 am for children aged 1 to 5.

Les Tontons voyageurs propose a musical reading and invite you to take to the high seas. With a desire for simplicity in their approach, these musical readings invite you to embark on a collective journey, far removed from the frenetic pace of everyday life. They are a commitment to a suspended moment. Like the stories of an uncle whose unique tales take us along for the ride. Like the borderless songs of a passing griot. These journeys are an invitation to meet the other, to discover our differences and become more alike. Laugh, sing, vibrate… to feel alive. Without artifice, with traditional instruments from here and elsewhere and a few books under the arm, we share with the Tontons Voyageurs the joys of reading and music. It doesn’t take much to start traveling…

Dos funciones (45 min): 9.30 h y 11 h para niños de 1 a 5 años.

Les Tontons voyageurs le proponen una lectura musical y le invitan a zarpar. Con una voluntad de sencillez en su planteamiento, estas lecturas musicales invitan a emprender un viaje colectivo lejos del ritmo frenético de la vida cotidiana. Son un compromiso con un momento suspendido. Como los cuentos de un tío cuyas historias únicas nos llevan de paseo. Como las canciones sin fronteras de un griot de paso. Estos viajes son una invitación a encontrarnos con los demás y descubrir nuestras diferencias, para poder parecernos más. Reír, cantar, vibrar… para sentirnos vivos. Sin artificios, con instrumentos tradicionales de aquí y de allá y unos cuantos libros bajo el brazo, compartimos con los Tontons Voyageurs las alegrías de la lectura y la música. Es todo lo que hace falta para empezar a viajar…

Zwei Vorstellungen (45 min): 9:30 und 11:00 Uhr für Kinder von 1 bis 5 Jahren.

Die Tontons voyageurs bieten Ihnen eine musikalische Lesung und laden Sie ein, in See zu stechen. Die musikalischen Lesungen sind einfach gehalten und laden zu einer gemeinsamen Reise weit weg von der Hektik des Alltags ein. Sie sind das Bekenntnis zu einem schwebenden Moment. Wie die Geschichten eines Onkels, der uns mit seinen einzigartigen Geschichten mitnimmt. Wie die grenzenlosen Gesänge eines durchreisenden Griots. Diese Reisen sind eine Einladung, den anderen zu treffen und unsere Unterschiede zu entdecken, um uns besser ähneln zu können. Lachen, singen, vibrieren… um sich lebendig zu fühlen. Ohne Allüren, mit traditionellen Instrumenten von hier und anderswo und einigen Büchern unter dem Arm teilt man mit den Tontons Voyageurs die Freuden des Lesens und der Musik. Mehr braucht es nicht, um eine Reise zu beginnen…

