CONFÉRENCE: NANTES ET SES MONSTRES Esapce culturel du Val St Martin Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic CONFÉRENCE: NANTES ET SES MONSTRES Esapce culturel du Val St Martin Pornic, 21 février 2024, Pornic. Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 19:00:00

fin : 2024-02-21 19:00:00 Conférence animée par A. Péron..

Conférence animée par A. Péron.

L’imaginaire d’une ville est peuplé de « monstres » mis en scène dans des récits, des rumeurs, des spectacles et des images qui témoignent des représentations que se font les habitants des liens ambivalents tissés avec leur histoire et avec les milieux qu’ils occupent. De la ville nantaise « close » dans ses remparts à la « grande ville » qui s’étale dans l’espace et jusqu’à la métropole actuelle, il s’agit d’examiner, à travers quelques exemples, comment l’imaginaire accompagne ces mutations urbaines brouillant la ligne de partage entre archaïsme et modernité .

Esapce culturel du Val St Martin Rue Jules Ferry

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Code postal 44210 Lieu Esapce culturel du Val St Martin Adresse Esapce culturel du Val St Martin Rue Jules Ferry Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Esapce culturel du Val St Martin Pornic Latitude 47.1208 Longitude -2.09235 latitude longitude 47.1208;-2.09235

Esapce culturel du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/