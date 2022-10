Soirée « Accélérons les transitions d’ici 2030 » ESAM Ecole Supérieure d’Arts et Média de Caen/Cherbourg, 20 octobre 2022, Caen.

Soirée « Accélérons les transitions d’ici 2030 » Jeudi 20 octobre, 20h30 ESAM Ecole Supérieure d’Arts et Média de Caen/Cherbourg

Avec la participation du pianiste et auteur Patrick Scheyder

ESAM Ecole Supérieure d’Arts et Média de Caen/Cherbourg Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Patrick Scheyder, pianiste, auteur, sera présent pour la grande soirée « Accélérons les transitions d’ici 2030 » à l’ésam de Caen. Il lancera la soirée par un concert de piano en duo avec Camille Étienne puis évoquera le rôle de l’écologie culturelle pour fédérer le plus grand nombre autour des transitions.



