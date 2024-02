Esaïe Menou Quartet Les Disquaires Paris, mercredi 21 février 2024.

Le mercredi 21 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant PAF : 5 EUR

Le Esaïe Menou Quartet, c’est la rencontre de quatre musiciens aux influences diverses. À l’initiative de ce projet, Esaïe Menou, guitariste, chanteur, compositeur et arrangeur. Originaire du Bénin, sa musique est imprégnée de rythmes traditionnels béninois qu’il mélange avec le jazz, une des musiques qui l’inspirent le plus aujourd’hui.

C’est une musique orale et vivante dans laquelle une grande part est laissée à l’improvisation. Savante, dansante, tantôt imprévisible mais toujours inspirée, elle ne ressemble à rien de ce qui a pu être entendu jusqu’ici.

Ce répertoire original est porté par des musiciens choisis par Esaïe pour leur son et leur musicalité. La complicité entre eux est palpable et chaque concert est un voyage aux sonorités chaudes et flamboyantes dont vous ne ressortirez pas indemne !

Esaie Menou : guitare, voix, composition

Nathan Kuperminc : clarinette

Alexandra Comnos : basse

Faniry Andrianarisoa : batterie

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Esaïe Menou Quartet