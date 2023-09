Journées du patrimoine ESAD Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Plus que quelques jours avant les Journées européennes du patrimoine ! Cette 40e édition, qui aura lieu du 16 au 17 septembre 2023, est consacrée au “Patrimoine vivant” et au “Patrimoine du sport”

A cette occasion, l’ÉSAD •Grenoble •Valence ( site de Valence) ouvre ses portes au grand public ce .

Voici le programme

• Exposition des pratiques amateurs (jusqu’au 22/09) dans les ateliers et le hall de l’école

• Visites des ateliers (gravure, impression, sérigraphie, vidéo, monumental et des espaces de travail)

• Rencontres avec les enseignant·es artistes

• Découverte des projets réalisés et échanges avec les élèves des pratiques amateurs

• Inscriptions aux ateliers pour l’année 2023-2024

⁉Contacts : 04 75 79 24 00 – valence@esad-gv.fr

Pour tous les publics – Entrée libre

ESAD VALENCE Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 79 24 29 http://www.esad-gv.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

