Blob your art ! 15 – 30 novembre ESAD (L’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans) Entrée libre

Lorsque nous envisageons notre rapport au monde, il devient clair que l’altérité est omniprésente. Nous sommes constamment en interaction avec « l’autre », qu’il soit animé ou inanimé, humain, non humain, produit par lui ou au-delà de sa compréhension.

L’altérité, comme l’explique l’écrivain Kim Stanley Robinson, est une notion fondamentale que nous devons aborder. La fiction nous permet de parier sur ce lien métaphysique avec l’altérité, d’explorer des mondes inconnus et d’apprendre à dialoguer avec des réalités qui nous sont étrangères.

Les artistes et designers ont un rôle essentiel à jouer dans cette quête d’altérité. En proposant de nouveaux récits et de nouvelles perceptions, ils nous invitent à repenser notre relation avec nos environnements et proposent des voix du possible pour envisager le monde. Avec qui dialogue-t-on? Qui sont nos interlocuteurs? Que disent ces dialogues sur notre relation au non-vivant, au vivant différent de nous, voire à l’incompréhensible ?

Les six artistes et designers présentant leur projet dans Blob your art ! s’inscrivent dans cette démarche en venant interroger notre rapport à l’image, au souvenir, à la matière ou aux savoir-faire. La sortie d’école signifiant aussi bien souvent la rencontre avec l’autre, avec des structures nouvelles, et le fait de repenser sa pratique dans des échelles et rapports différents, c‘est ainsi le rapport à un écosystème créatif que les nouveaux diplômés viennent aussi interroger.

Avec : Thomas Barax, Hugo Bosqué, Quentin Demaria, Yoan Lapegue, Sélia Latieule, Lou-Ann Pigearias

ESAD (L’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans) 14 rue Dupanloup Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-11-15T11:00:00+01:00 – 2023-11-15T17:00:00+01:00

2023-11-30T11:00:00+01:00 – 2023-11-30T17:00:00+01:00

