Blob ! Pas blob ? ESAD (L'École Supérieure d'Art et de Design d'Orléans) Orléans

Orléans Blob ! Pas blob ? ESAD (L’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans) Orléans, 5 octobre 2023, Orléans. Blob ! Pas blob ? 5 – 27 octobre ESAD (L’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans) Entrée libre Quel est le rôle du designer aujourd’hui ?

Que faire des intelligences artificielles ? Comment, avec elles, inventer de nouvelles formes de narration ?

Que faire de la masse de datas à notre disposition ? Comment, avec elles, créer de nouveaux récits par la conception d’objets et de matériaux ?

Que faire des crises écologiques ? Comment se mettre à l’écoute de la nature et du vivant? Comment imaginer des formes de cohabitation qui préservent la biodiversité ?

Que faire des algorithmes ? Comment générer de nouvelles entités graphiques en créant des relations contractuelles avec les machines ? À l’image de notre époque, préoccupée par les enjeux technologiques, écologiques et numériques, les programmes de recherche en art et en design de l’ÉSAD Orléans tentent de répondre à ces questions. L’ECOLAB est l’unité de recherche de l’ÉSAD Orléans. Elle est composée de 4 programmes de recherche :

Blockchain in média

Édition, média, design : expanded publishing, quand les datas deviennent formes

Liga – cohabiter avec le fleuve

Objects, crafts & computation ESAD (L’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans) 14 rue Dupanloup Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T17:30:00+02:00 – 2023-10-05T19:30:00+02:00

2023-10-05T17:30:00+02:00 – 2023-10-05T19:30:00+02:00

2023-10-27T11:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00

ESAD (L'École Supérieure d'Art et de Design d'Orléans) Adresse 14 rue Dupanloup Ville Orléans

