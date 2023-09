Cet évènement est passé To blob or not to blob ? ESAD (L’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans To blob or not to blob ? ESAD (L’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans) Orléans, 14 septembre 2023, Orléans. To blob or not to blob ? 14 – 22 septembre ESAD (L’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans) Entrée libre La France Design Week est un événement annuel international fédérant le monde du design français et ayant pour objectif de promouvoir le design et les expertises de ses designers auprès des professionnels mais aussi de sensibiliser le grand public à sa pratique.

La thématique “vivant, vivants” est inhérente au projet artistique et scientifique de l’ÉSAD Orléans et de son unité de recherche, l’ECOLAB, qui se concentre sur les relations entre les êtres humains et les êtres non-humains. En témoignent les six projets de diplôme (Diplôme National d’Art 2023) exposés, d’une génération qui se saisit des enjeux écologiques et numériques. Mutations génétiques, biomorphisme, entomologie… se traduisent à travers des créations poly-sensorielles, tangibles, immersives, des espaces virtuels et augmentés.

L’exposition accueille également le catalogue augmenté Symbiose, thématique d’ISEA2023, événement majeur de la scène mondiale de la création numérique, partenaire de l’école. Ce catalogue, qui invite également à explorer les mutations en cours et à imaginer des futurs possibles, présente les œuvres des artistes lauréats de l’appel à projet. Avec : Thomas Decreus, Max Kerbaol, Eva Leblanc, Rose Lormelle, Céline Rabineau et ISEA2023 Partenaires : ISEA2023 – France Design Week ALLUMAGE Jeudi 14 septembre 2023 à partir de 17h ESAD (L’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans) 14 rue Dupanloup Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Design numérique Max Kerbaol_DNA2023_ESAD Orleans

