Début : 2024-01-17 18:30:00

A la veille du vernissage de l’exposition « Ecritures en errance » à la galerie de la Manufacture, le commissaire de l’exposition interrogera les rapports entre écriture et image.

À partir des unités formelles où la forme prévaut sur le sens, ces « paroles images » nourrissent le travail de l’artiste dans une recherche multidisciplinaire. .

ESAAIX – Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

