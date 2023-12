L’Institut de l’Image – India ! ESAAIX – Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

fin : 2024-01-30 La programmation se délocalise à l’ESAAix, rue Émile Tavan, pendant les travaux de la bibliothèque Méjanes. L’amphithéâtre de l’École a été aménagé afin d’y organiser des séances de cinéma dans les meilleures conditions possibles..

En janvier 2024, l’Institut de l’image propose un aperçu de la richesse et de la diversité des cinémas indiens, à travers notamment de grands classiques de Satyajit Ray, des films redécouverts de Mani Kaul, mais aussi d’un classique de Bollywood.



// La Trilogie d’Apu //

● La Complainte du sentier – Pather Panchali (Inde, 1955) 2h05 de Satyajit Ray

avec Subir Banerjee, Kanu Banerjee, Karuna Banerjee…

Dans un petit village du Bengale, vers 1910, Apu, un garçon de 7 ans, vit pauvrement avec sa famille dans la maison ancestrale. Son père, se réfugiant dans ses ambitions littéraires, laisse sa famille s’enfoncer dans la misère …

● L’Invaincu – Aparajito (Inde, 1956) 1h50 de Satyajit Ray avec Kanu Banerjee, Karuna Banerjee, Pinaki Sen Gupta…Lion d’or à la Mostra de Venise 1957

● Le Monde d’Apu – Apur Sansar (Inde, 1958) 1h46 de Satyajit Ray avec Soumitra Chatterjee, Sharmila Tagore, Alok Chakravarty…



● La Maison et le monde – Ghare-Baire (Inde, 1984) 2h20 de Satyajit Ray avec Soumitra Chatterjee, Victor Banerjee, Swatilekha Chatterjee…



● Un Jour avant la saison des pluies – Ashad ka ek din (Inde, 1971) 1h54 de Mani Kaul avec Rekha Sabnis, Arun Khopkar, Om Shivpuri…



● Duvidha (Inde, 1973) 1h22 de Mani Kaul avec Raïssa Padamsee, Ravi Menon



● Salaam Bombay ! (Inde/GB/Fr., 1988) 1h53 de Mira Nair avec Shafiq Syed, Hansa Vithal, Chanda Sharma…



● Court (Inde, 2014) 1h56 de Chaitanya Tamhane avec Vira Sathidar, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni… EUR.

ESAAIX – Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence 13100

