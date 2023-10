Le Château ambulant ESAAIX – Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 2 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Film d’animation fantastique japonais écrit et réalisé par Hayao Miyazaki, sorti en 2004. Il est librement inspiré du roman Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones, publié en 1986.. Enfants

2023-11-02 10:30:00

ESAAIX – Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Japanese animated fantasy film written and directed by Hayao Miyazaki, released in 2004. It is loosely based on the 1986 novel The Castle of Hurle by Diana Wynne Jones.

Película japonesa de fantasía escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, estrenada en 2004. Está basada en la novela El castillo de Howl, de Diana Wynne Jones, publicada en 1986.

Japanischer Fantasy-Animationsfilm, geschrieben und inszeniert von Hayao Miyazaki, erschienen 2004. Er basiert frei auf dem Roman « Hurle Castle » von Diana Wynne Jones, der 1986 veröffentlicht wurde.

