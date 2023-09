Les ex d’Aix : atelier partagé ESAAix – Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 24 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Daphné Corregan et Gilles Suffren sont deux artistes céramistes diplômés de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence. ils vous proposent un retour sur leurs parcours professionnels depuis leur départ de l’école d’art dans les années 70..

2023-10-24 18:30:00 fin : 2023-10-24 . .

ESAAix – Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Daphné Corregan and Gilles Suffren are two ceramic artists who graduated from the École Supérieure d?Art d?Aix-en-Provence. They offer a look back at their professional careers since leaving art school in the 70s.

Daphné Corregan y Gilles Suffren son dos ceramistas licenciados por la Escuela Superior de Arte de Aix-en-Provence que repasan su trayectoria desde que abandonaron la escuela en los años setenta.

Daphné Corregan und Gilles Suffren sind zwei Keramikkünstler, die an der École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence studiert haben. Sie bieten Ihnen einen Rückblick auf ihre berufliche Laufbahn seit ihrem Abgang von der Kunstschule in den 1970er Jahren.

