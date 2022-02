ES-CREPES GAME à l’Ecomusée site de Juillé Ecomusee Saulgé Catégories d’évènement: Saulgé

Vienne

ES-CREPES GAME à l’Ecomusée site de Juillé Ecomusee, 17 février 2022, Saulgé. ES-CREPES GAME à l’Ecomusée

site de Juillé Ecomusee, le jeudi 17 février à 14:30

**Es-Crêpes game le 17 février à l’Ecomusée, enquête jeu pour les jeunes de 6 à 14 ans :** La recette traditionnelle des crêpes a été volée à l’Ecomusée et une organisation secrête l’a dispersée sur le site de Juillé, sauras-tu décrypter les indices pour tout retrouver et nous aider à la reconstituer ? Si oui nous pourrons achever cette enquête en dégustant de délicieuses crêpes.

6€/jeune de 6 à 14 ans, sur réservation jusqu’au 16 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T14:30:00 2022-02-17T16:30:00

