Erwin Motor, dévotion – Théâtre de la Prise Multiple Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Erwin Motor, dévotion – Théâtre de la Prise Multiple Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 19 mai 2022, Nantes. 2022-05-19

Horaire : 20:30 21:40

Gratuit : non 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Théâtre contemporain/Drame. Cécile est ouvrière chez Erwin Motor. A l’usine comme à la maison, elle tente de surmonter les épreuves du harcèlement, de la violence conjugale et des abus sexuels. Après plusieurs années de guérilla, elle devient directrice… Mais jusqu’où ira-t-elle pour cicatriser ses plaies ? Auteure : Magali MougelMise en scène : Timothée Godineau-Le Roy Interprétation : Gwenaëlle Seillé-Sulmont, Anaïs Sendoa, Bruno Thomas, Frédéric Touffe, Marie Touzeau. Durée : 1h10 Tout public à partir de 12 ans Dans le cadre de Théâtre amateur en Scène (19 au 22 mai 2022) Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes lieuville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Erwin Motor, dévotion – Théâtre de la Prise Multiple Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme 2022-05-19 was last modified: by Erwin Motor, dévotion – Théâtre de la Prise Multiple Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme 19 mai 2022 Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Nantes Loire-Atlantique