ERWENS CHANTE FERRAT Montréal, 8 avril 2023, Montréal.

ERWENS CHANTE FERRAT

Montréal Aude A.D.T. de l’Aude / ADT 11

2023-04-08 – 2023-04-08

Montréal

Aude

Montréal

Auteur-compositeur-interprète, ERWENS vous emmène au pays de la CHANSON À TEXTE qu’il défend avec fougue, dynamisme et authenticité. Il vous propose un voyage au pays des mots et des notes avec lesquels il jongle du bout de ses dix doigts et de sa voix.

Que ce soit avec ses propres compositions ou ses interprétations touchantes de BREL, BRASSENS ou FERRAT, il y met un style qui lui est tout particulier lui permettant de dépoussiérer les classiques sans les trahir. Il sillonne les scènes de France, d’Allemagne et de Belgique depuis plus de 20 ans, et possède plusieurs albums à son actif. Il est un véritable coup de coeur partout où il passe.

Auteur compositeur interprète, ERWENS vous fera entrer dans son univers personnel, pas d’esbroufe, pas de tapage ni de demi mesure, il ne sait pas faire ! Sur scène, armé de son sourire, il se donne, se partage, se démultiplie à coupes de coeurs de notes et de mots…L’authenticité reste le maître mot de ses prestations et son public en redemande encore

resa@loreilleduhibou.com +33 6 95 00 63 60

Montréal

dernière mise à jour : 2022-10-11 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11