Erwan Venn – Que la marée vienne et m'emmène plus loin
Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois
Paris

Erwan Venn – Que la marée vienne et m’emmène plus loin Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, 4 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 19h

gratuit

Erwan Venn présente à la galerie Vallois les images de la série Headless. Cet ensemble de photographies retouchées provient d’un fonds d’archives familiales découvert par Erwan Venn en 2010. Par le biais d’un logiciel de retouches d’images, il supprime les corps des protagonistes : nous sommes dès lors contraints de regarder les détails sans les corps, afin d’observer les gestes, les postures, un col, un lacet ou un bouton en suspens. Les images sont fantasmatiques, presque irréelles. Les protagonistes y deviennent les spectres de l’Histoire. Une série dessinée vient ponctuer ces images retouchées ; Petits Bretons, dessins d’enfants aux yeux livides réalisés à partir des mêmes archives familiales. En référence directe au Village des damnés, la série Petits Bretons montre comment les doctrines façonnent le regard des enfants. L’enfance d’Erwan Venn fut entourée par les légendes du roi Arthur et les récits des voyageurs Malouins, à l’orée de la forêt de Brocéliande, dans ce pays Gallo de Bretagne, non loin de Saint-Malo. Paré d’une ironie cinglante, ponctué de références historiques et de métaphores poétiques, ce projet au long cours met en images l’héritage des blessures historiques. Expositions -> Photographie Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois 33 rue de Seine Paris 75006

© Erwan Venn. Courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris.

