Gratuit : non 4 € à 17 € / Gratuit pour les moins de 10 ans BILLETTERIES : – lenouveaupavillon.com- au 07 69 95 22 83 (mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h) Création de flûtes et cordes Erwan Menguy, fameux multi-instrumentiste, est reconnu pour son travail dans les musiques irlandaises et bretonnes. Après de nombreuses expériences, notamment au sein des groupes Egòn, Le Bour-Bodros Quintet, Lagan, en duo avec Kevin Le Pennec ou Erwan Berenguer, il nous propose sa première création en son nom propre. Entouré d’instruments à cordes, il interprète un répertoire inédit, fruit de ses compositions, d’un grand raffinement. La guitare, le cistre et la contrebasse se fondent dans un son harmonieux sublimant les flûtes d’Erwan. Erwan Menguy : flûte traversière, low whistle / Erwan Bérenguer : guitare / Kévin Le Pennec : cistre / Hugues Lassere : contrebasse Création accompagnée par Le Nouveau Pavillon. Tout public à partir de 8 ans. Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais 44340

