Amzer Nevez Centre Culturel, Ploemeur (56), le vendredi 25 mars à 20:30

Erwan Menguy, multi-instrumentiste breton présente aujourd’hui sa première formation en tant que leader. Flûtiste au sein de ce quartet, il choisi de s’entourer d’instruments à cordes pour travailler sur un nouveau répertoire, essentiellement issu de ses compositions. Erwan Menguy, flûte / Erwan Bérenguer, guitare / Kevin Le Pennec, cistre / Hugues Lassere, contrebasse. *source : événement [Erwan Menguy quartet](https://agendatrad.org/e/35462) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 à 16€

avec Erwan Bérenguer, Erwan Menguy, Hugues Lassere et Kevin Le Pennec Amzer Nevez Centre Culturel,Ploemeur (56) Chemin du Conservatoire Amzer Nevez Centre Culturel, 56270 Ploemeur, France

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T00:30:00

