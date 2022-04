Erwan Mellec Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Erwan Mellec Médiathèque Est Floresca Guépin, 22 juin 2022, Nantes. 2022-06-22

Horaire : 17:00

Gratuit : oui Tout public Concert de swing musette nantais en partenariat avec les Scènes vagabondes Accordéoniste atypique, ce gamin des quartiers Nord s’est fait tout seul en bûchant ses gammes avec l’accordéon de son grand-père, exhumé du grenier. Médiathèque Est Floresca Guépin adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Est Floresca Guépin Adresse 15 Rue de la Haluchère Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Departement Loire-Atlantique

Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Erwan Mellec Médiathèque Est Floresca Guépin 2022-06-22 was last modified: by Erwan Mellec Médiathèque Est Floresca Guépin Médiathèque Est Floresca Guépin 22 juin 2022 Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique