Erwan Hamon et Yousef Zayed + Romain Baudouin – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet, 16 décembre 2021, Bouguenais.

2021-12-16

Horaire : 20:30

Gratuit : non 4 € à 16 € / Gratuit pour les moins de 10 ansRéservations : 07 69 95 22 83 ou sur lenouveaupavillon.com

Des créations qui valorisent les sons acoustiques, l’expression sans fard d’instruments – et d’instrumentistes – admirables. Erwan Hamon et Yousef Zayed : Ils se sont rencontrés à l’occasion de la fameuse création “Kharoub”, croisant musiques bretonnes et palestiniennes. De ce spectacle est née chez eux l’envie de créer un duo instrumental, à la croisée de leurs influences, tout en mettant en avant un important travail de composition. L’alliance flûte-oud et flûte-percussions permet d’alterner ambiances intimistes et morceaux très rythmiques. Les artistes jouent sur les timbres et les couleurs, la finesse du oud, la richesse sonore de la flûte, la dynamique des percussions.> Erwan Hamon : flûtes traversières en bois – Yousef Zayed : oud, percussions Romain Baudouin – “Arrehar” : Ce musicien singulier a su emmener la vielle à roue dans des directions inédites, notamment au sein du groupe Artús, ou encore en développant un instrument hybride, le Torrom Borrom. Pourtant, plus récemment, il achète une vielle à roue traditionnelle de 1930. Cet instrument l’interroge, son apparente simplicité s’accompagnant d’un son naturel et riche, amenant un jeu à contre-courant des pratiques contemporaines. De cette rencontre entre l’homme et l’instrument naît un concert d’une belle sobriété. Romain Baudouin se concentre sur le jeu acoustique et l’interaction avec des extraits de collectages diffusés en direct.> Romain Baudouin : vielle à roue

Centre Marcet adresse1} Bouguenais 44340