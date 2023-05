Erwan fait son show Théâtre Darius Milhaud, 10 juillet 2023, Paris.

Le lundi 31 juillet 2023

de 10h30 à 11h15

Le vendredi 28 juillet 2023

de 14h30 à 15h15

Le vendredi 28 juillet 2023

de 10h30 à 11h15

Le mercredi 26 juillet 2023

de 10h30 à 11h15

Le lundi 24 juillet 2023

de 10h30 à 11h15

Le vendredi 21 juillet 2023

de 10h30 à 11h15

Le lundi 17 juillet 2023

de 10h30 à 11h15

Le jeudi 13 juillet 2023

de 10h30 à 11h15

Le lundi 10 juillet 2023

de 10h30 à 11h15

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 8 ans. payant

Tarif normal : 9€

Tarif habitants du 19ème arrdt : 7€

Tarif centres de loisirs : 5€

Le chapiteau a été érigé, le public est installé mais, surprise, la troupe manque à l’appel ! Le clown Erwan, est prêt à tout pour sauver la représentation… De 3 à 8 ans.

Le

public est installé, la musique démarre, les lumières illuminent la scène et le

clown Erwan entre en piste, seul… puisque la troupe manque à l’appel. Alors que

faire ? Annuler la représentation ? Faire le spectacle seul ? Le maître de la

piste, prêt à tout pour sauver la représentation aura bien du fils à retordre

avec ce spectacle qui s’annonce légèrement chaotique. Et si avec un peu

d’entraide et la solidarité du public, il était possible de produire le

spectacle ? Parmi les bambins dans la salle se cache peut-être le nouvel

Achille Zavatta. Votre enfant a-t-il un incroyable talent ?

Au

travers différents numéros de cirque tel que le jonglage, les assiettes

chinoises, la prestidigitation, la sculpture sur ballons, les bulles de savon

et bien plus encore, laissez-vous transporter dans un univers où magie et

poésie sont maîtres mots et sans avoir peur de verser une petite larme en

voyant peut-être votre progéniture sous les feux de la rampe.

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à proximité des parcs de la

Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Auteur

et interprète : Erwan

page

Décor

et costumes : Marianne Le Garec

Voix

off : Grégoire Néron

Genre :

clown

Durée du spectacle : 45mn

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : http://www.etedesptitsfutes.com 0142019226

TDM Erwan fait son Show