Regroupement d’artisans d’art à Ervy-le-Châtel. 1 et 2 avril Ervy-le-Châtel

Au détour de ses ruelles médiévales, la Petite Cité de Caractère d’Ervy-le-Châtel offre un cadre idéal à la découverte des métiers d’arts. La municipalité d’Ervy-le-Châtel propose cette année une palette d’animations, d’expositions et démonstrations de savoir-faire.

Le samedi 1er Avril de 14h à 18h et le dimanche 2 avril de 10h à 12 h et de 14h à 18h à la maison du vitrail d’Armance ; la vitrailliste Sophie Berecz fera des démonstrations d’assemblages et de sertissage d’un vitrail.

Le samedi 1er Avril de 10h à 13h initiation à la vannerie par Clotilde Hein à la médiathèque Thibaud de Champagne ; de 14h à 18h démonstration. Le dimanche 2 avril de 10h à 12 h et de 14h à 18h à la halle circulaire : Clotilde Hein fera une présentation de son métier d’artisan vannier et des démonstrations.

Marie Fougerol céramiste ouvrira au public son atelier rue du 11 novembre, le samedi et dimanche de 10h-12h et de 14h-18h.

Ervy-le-Châtel 10130 Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est [{« type »: « email », « value »: « maisonduvitrail-ervy-le-chatel@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 41 47 60 »}, {« type »: « link », « value »: « https://maisonduvitrail-er.wixsite.com/maisonvitrailarmance/a-propos »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vitrail-berecz.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lavanneriedothe/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/mariefougerol/?hl=fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

vitrail vitraux

BERECZ Sophie, FOUGEROL Marie, HEIN Clotilde