Disqu’AIR Days à la Ressourcerie AIR à Ervillers (Pas-de-Calais) La Ressourcerie AIR Ervillers (Pas-de-Calais), 7 octobre 2020 09:30, Ervillers.

7 – 9 octobre 2020 Sur place Entrée libre contact@laressourcerie.eu, 09722257164

Les 7, 8 et 9 octobre prochains, la Ressourcerie AIR organise une grande vente de vinyles de seconde main à prix modique à Péronne, Ervillers et Arras : les Disqu’AIR Days…

Les 7, 8 et 9 octobre prochains, la Ressourcerie AIR organise une grande vente de vinyles de seconde main à prix modique à Péronne, Ervillers et Arras : les Disqu’AIR Days… Près de 1500 disques pourront acquérir une seconde vie… 1500 disques de tous styles musicaux seront à chiner et l’entrée dans chacun de nos magasins solidaires est gratuite…

Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 octobre prochains, les magasins de la Ressourcerie AIR vont se transformer en une énorme brocante de vinyles de seconde main… Aux horaires habituels d’ouverture, les Disqu’AIR Days seront sera organisés par la Ressourcerie AIR afin d’accueillir leurs usagers, et ce, à l’heure où les brocantes chères au cœur des français et des françaises, tournent au ralenti…

Pour sa deuxième édition, l’opération Disqu’AIR Days est une grande foire aux vinyles qui seront mis plus en avant dans nos magasins solidaires… Il sera possible de chiner près de 1500 références de seconde main et de tous styles musicaux, entre classique, jazz, disco, funk, pop et rock, BOF, musiques électroniques ou encore chanson française…

Une mine d’or qui sera en plus à prix modiques…

Ensemble, Ressourçons notre Territoire…

www.laressourcerie.eu

contact@laressourcerie.eu

09.72.25.71.64.

La Ressourcerie AIR Ervillers (Pas-de-Calais) 21 route nationale 62121 Ervillers 62121 Ervillers Pas-de-Calais

mercredi 7 octobre 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 7 octobre 2020 – 13h00 à 17h30

jeudi 8 octobre 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 8 octobre 2020 – 13h00 à 17h30

vendredi 9 octobre 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 9 octobre 2020 – 13h00 à 17h30