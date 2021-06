Eruptions, la bande dessinée sur le front des contestations contemporaines Hôtel de Ville de Lyon, 12 juin 2021-12 juin 2021, Lyon.

Alors que 2021 marque les 10 ans des Printemps arabes, ces dernières années ont vu des mouvements protestataires et rebelles s’embraser un peu partout dans le monde. Hirak algérien, mouvement des parapluies à Hong Kong, soulèvement populaire au Liban ou révolte chilienne, Lyon BD rend hommage aux artistes militants qui participent à ces contestations et témoignent en image avec Éruptions : la bande dessinée sur le front des contestations contemporaines, une exposition de regards dessinés sur les mouvements pro-démocraties. Une rétrospective inédite et indispensable qui présente le travail d’une trentaine d’artistes et rappelle, s’il en est encore besoin, que la démocratie et la liberté d’expression restent toujours à défendre.

Sur réservation

