Erstein, raconte Noël Erstein Erstein Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Erstein

Erstein, raconte Noël Erstein, 26 novembre 2022, Erstein. Erstein, raconte Noël

place de l’Hôtel de ville Erstein Bas-Rhin

2022-11-26 – 2022-12-23 Erstein

Bas-Rhin Erstein 0 EUR Les festivités organisées par la Ville d’Erstein se dérouleront sur la belle place de l’hôtel de ville qui, constitue désormais le lieu idéal pour les rencontres, les échanges et le partage. Pour l’essentiel, une nouvelle histoire du Père Noël viendra recouvrir la façade de la mairie en mapping, et nos emblématiques chalets accueillerons, pour deux week-ends consécutifs, nombre d’exposants, métiers de bouche et artisanats.

Du reste, de nombreuses animations et spectacles viendront ponctuer ce temps de l’avant Noël que vous retrouverez recensé dans ce programme chronologique. Marché de Noël, Chalets Gourmands, Projection sons et lumières sur la façade de la Mairie, Présence du Père Noël avec borne photos, Veilleur de nuit, Contes, Concerts, Cinéma, Manège rythmeront cette période de fêtes. A différentes dates diverses animations : spectacles, marché de noël, contes… +33 3 88 64 53 73 Erstein

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Erstein Autres Lieu Erstein Adresse place de l'Hôtel de ville Erstein Bas-Rhin Ville Erstein lieuville Erstein Departement Bas-Rhin

Erstein Erstein Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erstein/

Erstein, raconte Noël Erstein 2022-11-26 was last modified: by Erstein, raconte Noël Erstein Erstein 26 novembre 2022 Bas-Rhin Erstein place de l'hôtel de ville Erstein Bas-Rhin

Erstein Bas-Rhin