Découverte des oiseaux d’eaux, 26 novembre 2023, Erstein.

La plaine du Rhin est la deuxième région d’hivernage des oiseaux en France, après la Camargue. Observons des oiseaux d’eau exceptionnels et levons ensemble certains mystères de la migration..

2023-11-26 à ; fin : 2023-11-26 . EUR.

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



The Rhine plain is the second most important wintering area for birds in France, after the Camargue. Let’s observe exceptional water birds and unravel together some of the mysteries of migration.

La llanura del Rin es la segunda zona de invernada más importante para las aves en Francia, después de la Camarga. Observemos algunas aves acuáticas excepcionales y resolvamos juntos algunos de los misterios de la migración.

Die Rheinebene ist nach der Camargue das zweitwichtigste Überwinterungsgebiet für Vögel in Frankreich. Beobachten wir außergewöhnliche Wasservögel und lüften wir gemeinsam einige der Geheimnisse des Vogelzugs.

