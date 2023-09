Le réveil des chevreuils Erstein, 17 septembre 2023, Erstein.

Erstein,Bas-Rhin

Levez-vous à l’aube pour admirer le bal des chevreuils dans leur milieu naturel et profitez de toute la beauté du Ried..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 09:30:00.

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



Get up at dawn to watch the deer dance in their natural environment and enjoy the beauty of the Ried.

Levántese al amanecer para ver bailar a los ciervos en su entorno natural y disfrute de la belleza del Ried.

Stehen Sie im Morgengrauen auf, um den Tanz der Rehe in ihrer natürlichen Umgebung zu bewundern, und genießen Sie die ganze Schönheit des Rieds.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de tourisme du grand Ried