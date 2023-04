Nuit des musées – danse et visite Rue Georges Besse Erstein Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Erstein

Nuit des musées – danse et visite Rue Georges Besse, 13 mai 2023, Erstein. Participer à l’une des dernières visite de l’exposition et découvrez des performances de danse..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 23:30:00. EUR.

Rue Georges Besse

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



Participate in one of the last tours of the exhibition and discover dance performances. Participe en uno de los últimos recorridos de la exposición y descubra espectáculos de danza. Nehmen Sie an einer der letzten Führungen durch die Ausstellung teil und erleben Sie Tanzaufführungen. Mise à jour le 2023-04-17 par Office de tourisme du grand Ried

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Erstein Autres Lieu Rue Georges Besse Adresse Rue Georges Besse Ville Erstein Departement Bas-Rhin Lieu Ville Rue Georges Besse Erstein

Rue Georges Besse Erstein Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erstein/

Nuit des musées – danse et visite Rue Georges Besse 2023-05-13 was last modified: by Nuit des musées – danse et visite Rue Georges Besse Rue Georges Besse 13 mai 2023 Rue Georges Besse Erstein

Erstein Bas-Rhin