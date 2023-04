Festival Culturisimo Rue Georges Besse, 9 mai 2023, Erstein.

Lecture musical accompagnée au violoncelle du livre des sœurs d’Amelie NOTHOMB.

2023-05-09 à ; fin : 2023-05-09 . EUR.

Rue Georges Besse

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



Musical reading accompanied by the cello of the book of the sisters of Amelie NOTHOMB

Lectura musical acompañada de violonchelo del libro de las hermanas de Amelie NOTHOMB

Musikalische Lesung mit Cello-Begleitung aus dem Buch der Schwestern von Amelie NOTHOMB

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme du grand Ried