Ersilia Théâtre de l’Aquarium, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris.

Ersilia

du mercredi 30 juin au jeudi 1 juillet à Théâtre de l’Aquarium

Des pianos en fin de vie, désossés, posés sur le flanc, une toile d’araignée de fils de nylon et un corps tout entier devenu archet vivant. Des pianos en fin de vie, démantelés et reliés par des fils de nylon, conservent en leur corps une table d’harmonie. Ces cadres, purs corps résonnants, sont le point de départ d’un corps-à-corps instrumental, inspiré par le livre onirique d’Italo Calvino, Les Villes invisibles. Dans cet espace, dont l’architecture est composée de perspectives et de zones intermédiaires, Alvise Sinivia se déplace le long des fils de nylon, explorant de nouvelles manières de lier mouvement et son. Lorsqu’ils sont frottés, pincés, touchés, ils transmettent leurs vibrations aux cordes, puis aux cadres, et mettent les tables d’harmonie en résonance. Avec ce dispositif, à la fois sonore, scénographique et chorégraphique, le pianiste, compositeur et performeur sonde la relation entre un corps et un piano, détourne l’instrument, le transforme, en exploite toutes ses potentialités. Un archet vivant, un instrument, et c’est toute une ville qui se révèle, Ersilia, dont les habitants tissent leurs fils de maison à maison.

12 €

PERFORMANCE / INSTALLATION MUSICALE

Théâtre de l’Aquarium La Cartoucherie, route du champ de manoeuvre Paris Paris 12e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T15:00:00 2021-06-30T15:30:00;2021-06-30T18:00:00 2021-06-30T18:30:00;2021-07-01T18:30:00 2021-07-01T19:00:00;2021-07-01T20:00:00 2021-07-01T20:30:00