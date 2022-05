Errenteria Espagne – Eglise Fatimako Eliza – Zaria Koru Escola – La Manécanterie de Saint Jean Fatimako Eliza Errenteria Catégories d’évènement: Donostialdea

La Manécanterie de Saint Jean à Colmar clôt son année scolaire en proposant une tournée dans le Sud-Ouest de la France. Elle a la joie de partager des concerts du 2 au 8 juillet avec des chorales locales : – **2 Juillet** à **Errenteria** en Espagne avec **Zaira Koru Escola** conduit par Imanol ELIZASU – **3 Juillet** à **Peyrehorade** dans les Landes avec **Alkyone** conduit par Agnès DENNEULIN – **4 Juillet** à **Lit-Et-Mixe** dans les Landes avec **Les Voix du Marensin** conduit par Vanessa ABO – **6 Juillet** à **Anglet** dans les Pyrénées-Atlantiques avec **Au Choeur des Dames** conduit par Laetitia CASABIANCA – **7 Juillet** à **Saint-Paul-Lès-Dax** dans les Landes avec **Le Choeur Dacquois** conduit par Flavie NICOGOSSIAN – **8 Juillet** à **Clermont-Ferrand** dans le Puy de Dome avec **Les Petits Chanteurs** conduit par Mariette SURGET

Entrée Libre

Rendez-vous à l’église Fatimako Eliza à Errenteria en Espagne pour un concert partagé entre L’école Zaria Koru Escola et La Manécanterie de Saint Jean de Colmar. Entrée Gratuite. Fatimako Eliza Martin Etxeberria Kalea, 15 Errenteria Iztieta Donostialdea

