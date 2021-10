ERREMSI & ELODIA + LEXIE T & DOUBOUKAN Le Jam, 6 octobre 2021, La Chapelle-sur-Erdre.

ERREMSI & ELODIA + LEXIE T & DOUBOUKAN

Le Jam, le mercredi 6 octobre à 20:30

**Erremsi & Elodia** _**Concert interprété en LSF**_ Première musique écoutée en France depuis maintenant quelques années, le rap est multiple, partout et touche toute la population de près comme de loin. C’est dans cette dynamique de propagation qu’Erremsi (anciennement Radikal MC), enfant de parents sourds signants, propose des concerts entièrement interprétés en LSF (langue des signes française). Celui du 6 octobre au Jam, ne fera pas exception en la présence d’Elodia, interprète LSF. Après avoir sorti un EP, un album, plusieurs mixtapes et partagé la scène avec Specta, Vicelow (Saian Supa Crew), Kohndo (La Cliqua), Gaël Faye ou encore A2H ; le MC n’a plus rien à prouver rapologiquement parlant. Pour autant, son engagement le pousse à proposer une expérience musicale innovante et donne l’occasion pour tou·te·s de découvrir un nouvel univers tout en se sensibilisant au handicap auditif et la culture sourde. **Lexie T & Douboukan** _**Concert chansigné**_ Il y a les rappeuses, les human beatboxeuses, les productrices, les intrumentistes et il y a celles qui font tout en même temps. Sortie du milieu du punk pour embrasser celui du human beatbox en 2011, Lexie T a enchaîné les jams et lâché ses instruments pour transformer sa bouche en boîte à rythmes et ce jusqu’à devenir double championne de France de human beatbox. Se contenter de ses lauriers n’étant pas dans l’esprit de la nordiste, elle enchaîne concerts et projets théâtraux, sort un EP éponyme en 2018 et alimente sa chaîne Youtube sur laquelle elle invite d’autres artistes à remixer ses propres sons. Armée d’une imposante prestance et d’une énergie exponentielle, nul doute que Lexie et sa Loopstation nous emmèneront dans l’espace “comme Thomas Pesquet”. Pour cette date au Jam, la chansigneuse Douboukan l’accompagne sur scène afin de rendre le concert accessible aux personnes sourdes et malentendantes. _Organisé par Le Jam – La Chapelle-sur-Erdre et Pick Up Production._

Entrée libre, Gratuit

Concerts : Erremsi (interprété en LSF par Elodia) + Lexie T (chansigné par Douboukan)

Le Jam Rue Beauregard, 44240 La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre Loire-Atlantique



2021-10-06T20:30:00 2021-10-06T22:30:00