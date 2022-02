« Errance » – Emile Parchemin Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

« Errance » – Emile Parchemin Villeneuve-sur-Lot, 5 février 2022, Villeneuve-sur-Lot. « Errance » – Emile Parchemin Villeneuve-sur-Lot

2022-02-05 – 2022-03-13

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Le Cabinet 42 présente une exposition de Emile Parchemin « Errance »

Du 05 février au 13 mars 2022 Le Cabinet 42 présente une exposition de Emile Parchemin « Errance »

Du 05 février au 13 mars 2022 +33 6 09 99 78 22 Le Cabinet 42 présente une exposition de Emile Parchemin « Errance »

Du 05 février au 13 mars 2022 Cabinet 42

Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

« Errance » – Emile Parchemin Villeneuve-sur-Lot 2022-02-05 was last modified: by « Errance » – Emile Parchemin Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 5 février 2022 Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne