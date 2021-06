ERRANCE DE PRINTEMPS Le Socle, 11 juin 2021-11 juin 2021, Paris.

ERRANCE DE PRINTEMPS

Le Socle, le vendredi 11 juin à 18:30

Plus qu’un regard sur les personnes que l’on oublie vite ou qui dérangent dans les rues, _Errance_, issu d’un long travail préparatoire, relance ce qui fait marginalité, ce qui tranche dans le continuum : Louise, une femme Sans Domicile Fixe. Entre réalisme et distanciation, Leïla Gaudin crée un terrain d’échange, de négociation, une possibilité d’approche. Adapté à chaque lieu, ce solo, une expérience en partage, dévoile la lutte quotidienne : « Chaque seconde est une victoire. » Il s’empare aussi d’états de corps a priori associés à un rejet : le vacillement, le tremblement, par exemple, non pour les rendre beaux, mais pour montrer ce qui fait corps dans cette errance, ce qui s’échappe, ce qui construit malgré tout une humanité. Être équilibré, pour qui ? Pour quoi ? Une proposition sans danse fixe ? Le spectacle est accompagné d’une intervention et d’un temps d’échange avec Christine Bellavoine, sociologue responsable des études locales de la Ville de St Denis. DISTRIBUTION Conception, direction, interprétation : Leïla Gaudin Musique : moOx Sociologue intervenante : Christine Bellavoine PRODUCTION Partenaires : Mains d’Oeuvres, Journées Danse Dense, Paris Jeunes Talents, Arcadi dans le cadre des Plateaux Solidaires. Errance (titre adaptable) bénéficie de la bourse d’écriture de l’Association Beaumarchais-SACD. PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE NO MAN’S LAND propose des espaces de rencontre pour une réflexion collective : spectacles, débats de société et ateliers. Son activité s’adresse à un public composite : ses partenariats associent le milieu du spectacle vivant, l’action sociale, l’entreprise et l’éducation populaire. Les pièces, qui allient exigence artistique et dimension divertissante, oscillent entre gravité et dérision. L’écriture mêle danse, théâtre, musique et vidéo. Suivies d’un débat avec une personnalité des sciences humaines, les pièces abordent des sujets de société comme la grande exclusion, le rapport au travail, le rapport amoureux, les représentations du féminin, les identités de genre. [www.no-man-s-land.com](http://www.no-man-s-land.com)

entrée libre

NO MAN’S LAND – in situ dans l’espace public

Le Socle rue du cloitre saint merri 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-11T18:30:00 2021-06-11T19:30:00