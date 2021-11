Limoges 110 bis Limoges Haute-Vienne, Limoges ERR Futurs act 110 bis Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

ERR Futurs act 110 bis Limoges, 5 janvier 2022, Limoges. ERR Futurs act

110 bis Limoges, le mercredi 5 janvier 2022 à 09:30

Poursuite du travail engagé le 13 octobr eet dont les objectifs, en fin d’ERR, sont de produire des ressources pédagogiques sur l’anticipation au changement climatique sur notre territoire. Cette séance comprendra deux jeux de rôle sur deux thèmes différents issus des travaux du 13 octobre. ERR Futurs act 110 bis Limoges 13 rue François Chénieux limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-05T09:30:00 2022-01-05T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu 110 bis Limoges Adresse 13 rue François Chénieux limoges Ville Limoges lieuville 110 bis Limoges Limoges