Erquy Paddle Day (EDP) Erquy, 14 août 2021, Erquy.

Erquy Paddle Day (EDP) 2021-08-14 09:00:00 – 2021-08-15

Erquy Côtes d’Armor

Événement accessible à tous, convivial et fun.

Samedi 14 août :

– 09h30 : Inscriptions

– 11h00 : Challenge SUP géant

– 13h00 : Course kids pour les enfants ( 8 à 14 ans)

– 15h00 : Clinique/formation pour la préparation mentale du sportif pour tous

– 17h00 : Yoga sur la plage

– 19h00 : Soirée avec BBQ à dispositions et buvette

(prenez avec vous votre viande ou autres, nos BBQ seront à dispositions)

Dimanche 15 août :

– 09h00 : Inscriptions

– 10h00 : Beach race

– 11h00 : Longue distance ( 4 km loisirs, 8 km confirmés)

PS : age minimum de 12 ans

– 12h30 : Remise des prix

Equipements de sécurité obligatoires :

– Leash

– Combinaisons ou gilet pour la longue distance

Ouvert à tous. Les inscriptions se font sur place. Cela comprend les activités du samedi et les courses du dimanche, ainsi que de la boisson pour le samedi soir. Nous vous remercions de nous envoyer un message pour vous pré-inscrire.

[INFORMATION COVID-19] Pass-sanitaire obligatoire ou présentation d’un test PCR ou test anti-génique négatif datant de moins de 72h pour les personnes de plus de 18 ans.

+33 6 33 44 02 79 https://cvberquy.org/

Événement accessible à tous, convivial et fun.

Samedi 14 août :

– 09h30 : Inscriptions

– 11h00 : Challenge SUP géant

– 13h00 : Course kids pour les enfants ( 8 à 14 ans)

– 15h00 : Clinique/formation pour la préparation mentale du sportif pour tous

– 17h00 : Yoga sur la plage

– 19h00 : Soirée avec BBQ à dispositions et buvette

(prenez avec vous votre viande ou autres, nos BBQ seront à dispositions)

Dimanche 15 août :

– 09h00 : Inscriptions

– 10h00 : Beach race

– 11h00 : Longue distance ( 4 km loisirs, 8 km confirmés)

PS : age minimum de 12 ans

– 12h30 : Remise des prix

Equipements de sécurité obligatoires :

– Leash

– Combinaisons ou gilet pour la longue distance

Ouvert à tous. Les inscriptions se font sur place. Cela comprend les activités du samedi et les courses du dimanche, ainsi que de la boisson pour le samedi soir. Nous vous remercions de nous envoyer un message pour vous pré-inscrire.

[INFORMATION COVID-19] Pass-sanitaire obligatoire ou présentation d’un test PCR ou test anti-génique négatif datant de moins de 72h pour les personnes de plus de 18 ans.

dernière mise à jour : 2021-08-06 par