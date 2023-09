4ème festival BD Erquy en Bulles Gymnase Thalassa Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

4ème festival BD Erquy en Bulles
Gymnase Thalassa Erquy
21 et 22 octobre 2023

35 auteurs en dédicace pendant 2 jours
Exposition « Les Supers Vilains » dessins de Mike Ratera dessinateur chez Marvel
Participation du collége Thalassa d'Erquy
Participation de l'école primaire de Fréhel
« Ateliers dessin » animés par Marie Voyelle à partir de 7 ans inscriptions obligatoire au 06 31 49 95 38

Gymnase Thalassa
rue Parc des Sports
Erquy 22430
Côtes-d'Armor

