Festival Plumes en scène Erquy, samedi 10 février 2024.

Erquy Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:00:00

fin : 2024-02-10 19:00:00

L’objectif de ce festival est d’échanger et de réfléchir sur le rôle du théâtre dans notre vie. Organisé par la ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor.

Au programme :

– 14h : Spectacle « Rebondir » avec la compagnie Le Grand Appétit au Collège Thalassa (1h)

– 14h30 : Spectacle « Et si tu danses » avec la compagnie Didascalie à l’école publique Joseph Erhel (45 min)

– 14h30 : Spectacle « La malle à lire Circus » avec l’association Lewis Lewis au village vacance Roz Armor(1h30)

– 15h30 : Spectacle « Blanche Neige » avec Scopitone et Compagnie à la bibliothèque Le Blé en Herbe (30 min)

– 15h30 : Atelier d’écriture parent-ado avce la compagnie Le Grand Appétit au collège Thalassa (2h)

– 16h30 : Conférence insolite : « Le théâtre nous amène-t-il à grandir ? » avec l’association Psycomédie à la bibliothèque Le Blé en herbe ( 30 min)

– 18h : Spectacle « Blanche Neige » avec Scopitone et Compagnie à la bibliothèque Le Blé en Herbe (30 min)

– 18h : Spectacle « Et si tu danses » avec la compagnie Didascalie à l’école publique Joseph Erhel (45 min)

L’accès au spectacle se fait sans réservation néanmoins la capacité d’accueil des salles reste limitée, nous vous conseillons donc d’arriver en avance aux spectacles.

Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne



